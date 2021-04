Das Stade de Luxembourg wird nicht rechtzeitig fertig, die FLF empfängt Schottland noch im Stade Josy Barthel. Ein Stichtag ist aber in Sicht.

Stadioneröffnung verzögert sich weiter

Steve REMESCH Das Stade de Luxembourg wird nicht rechtzeitig fertig, das Testspiel der FLF gegen Schottland wird Anfang Juni noch im Stade Josy Barthel gespielt. Laut Bürgermeisterin Lydie Polfer ist aber ein Stichtag in Sicht.

Die Eröffnung des neuen Stadions in Cloche d'Or wird sich weiter verzögern. Das hat Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Mittwochmorgen beim City Breakfast bekannt gegeben. Das Fußballspiel Luxemburg gegen Schottland, das am 6. Juni vorgesehen ist, wird demnach im altgedienten Josy-Barthel-Stadion in der Route d'Arlon stattfinden. Dort sei die Qualität des Rasens „exzellent“, sagte Lydie Polfer.

Wenig Grund zum Optimismus für neues Stadion Wann darf gespielt werden? Tribünen und Rasen sind bereit - doch im neuen Stadion hapert es an der Informatik.

Um dieses Spiel im neuen Stadion genehmigen zu können, hätte einen Monat vorher ein Testspiel unter Realbedingungen stattfinden müssen. Das habe man nicht gewährleisten können. Nun peile man den 1. September an. Dann wird Luxemburgs Fußballnationalmannschaft für ein WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan antreten. Wie die Rahmenbedingungen aussehen werden, hänge von der sanitären Lage zu diesem Zeitpunkt ab.



