Eine Schockwelle ging am Mittwoch um die Welt: Die Fußballlegende Diego Maradona ist tot. Vor allem in Buenos Aires und Neapel war die Trauer groß.

Stadion-Widmung: Fans in Neapel gedenken Maradona

(dpa/SC) - Nach dem Tod der Fußball-Legende Diego Maradona haben Fans in der italienischen Stadt Neapel des Verstorbenen gedacht. Ein Video, das auf der Webseite der Zeitung „La Repubblica“ am Mittwochabend zu sehen war, zeigte dutzende Menschen in der Nähe eines Wohnblocks, an dessen Fassade ein meterhohes Gemälde des ehemaligen Spielers des SSC Neapel prangt, mit bengalischen Lichtern.

Andernorts kamen Menschen im Spanischen Viertel zusammen. Auch vor dem Stadion San Paolo trafen sich Fans und legten Kerzen nieder, wie im Fernsehsender TG24 zu sehen war.

Unterdessen schlug Neapels Bürgermeister Luigi de Magistris via Twitter einen neuen Namen für das Stadion in der süditalienischen Stadt vor. „Lasst uns das San-Paolo-Stadion Diego Armando Maradona widmen“, schrieb er.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Maradona starb im Alter von 60 Jahren, wie der argentinische Fußballverband AFA am Mittwoch mitteilte. Die argentinische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Maradona spielte von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel. Er half dem süditalienischen Club, in der Serie A in den Jahren 1987 und 1990 die Titel zu gewinnen. 1989 gewann er mit den Neapolitanern unter anderem den UEFA-Pokal.

Der Ausnahmefußballer feierte erst Ende Oktober seinen 60. Geburtstag. Wenige Tage später kam die Nachricht, dass er sich wegen eines Blutgerinnsels einer Hirnoperation unterziehen müsste. Die Operation in einer Privatklinik in Buenos Aires verlief erfolgreich, rund eine Woche nach der OP konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Mittwoch starb er infolge eines Herzinfarktes.

Maradona hatte im Laufe seines Lebens mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor seinem Tod erlitt er bereits mindestens zwei Herzinfarkte, ließ sich wegen seines Übergewichts einen Magen-Bypass legen und war an Hepatitis erkrankt. Hinzu kamen Probleme mit einer Alkohol- und Drogenabhängigkeit, wegen der er bereits mehrfach in Behandlung war.