Gute Nachricht für Luxemburgs Fußballfans. Am 14. November dürfen 9.400 Zuschauer ins Stade de Luxembourg.

Stade de Luxembourg darf gegen Irland voll ausgelastet werden

Die Fußball-Nationalmannschaft kann sich auf lautstarke Unterstützung freuen. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Irland gelten auf den Tribünen des neuen Stade de Luxembourg keine Einschränkungen mehr. Demnach können bis zu 9.400 Zuschauer die Begegnung in Kockelscheuer sehen.

Die FLF startet am Freitag mit dem Vorverkauf für die letzte Partie der Luxemburger in der Gruppe A, die am 14. November um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

Bislang durften coronabedingt nur maximal 2.000 Zuschauer ins Stade de Luxembourg. Nun erhielt der nationale Fußballverband die Genehmigung des Gesundheitsministeriums, um das Stadion voll auszulasten. Die Zuschauer, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen negativen PCR-Test vorlegen.

Drei Tage vor dem Heimspiel trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz in Baku auf Aserbaidschan.

