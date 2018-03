Die beiden Schwimmer Raphaël Stacchiotti und Julien Henx haben bei ihren jeweiligen Einsätzen ein erfolgreiches Wochenende erlebt.

Stacchiotti bricht Uralt-Rekord

Am 17. September 1994 schwamm Tom Stoltz bei den Weltmeisterschaften in Rom einen neuen Landesrekord in 16'11''67 über die 1 500 m Freistil. Der Langstreckenspezialist der lange in den USA trainierte, hielt damit bis zu diesem Wochenende für mehr als 23 Jahre den ältesten Luxemburger Rekord im Schwimmen.

Am Samstag sollte sich Raphaël Stacchiotti an die Aufgabe machen, diesen zu brechen. Nach einem dreiwöchigen Höhentrainingslager mit der Mannschaft des Olympiastützpunktes von Heidelberg (D) war die Vorbereitung für die im Schwimmbecken längste geschwommene Distanz optimal. Lange Zeit sah es so aus, als sollte es knapp werden mit dem Landesrekord. Doch mit einem fulminanten Schlussspurt über die letzten 50 m schaffte Stacchiotti den Rekord in 16'10''18.

In Tarbes im Süden Frankreich ging Julien Henx seinerseits bei einem Qualifikationswettkampf für die französischen Meisterschaften an den Start. Über 50 m Freistil, 50 m Schmetterling und 100 m Freistil zeigte er dabei starke Leistungen und konnte das Rennen jeweils gewinnen. Nachdem es am Sonntagvormittag im Vorlauf der 100 m Schmetterling so aussah, als sollte Henx langsam müde werden, steigerte er sich im Finale deutlich um etwas überraschend den Landesrekord von Stacchiotti in 54''29 um genau eine Hundertstelsekunde zu unterbieten. Mit vier Siegen kann er somit auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurückblicken. LC