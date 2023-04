Der genesene Torgarant soll den Rückstand der Süditaliener wettmachen und sie ins Halbfinale schießen. Real Madrid reist mit Selbstvertrauen nach London.

Neapel setzt gegen Milan auf Sturm-Rückkehrer Victor Osimhen

(dpa/ak) – Der SSC Neapel will erstmals in seiner Geschichte zu den vier besten Mannschaften Europas gehören und setzt für einen historischen Vereinserfolg vor allem auf Rückkehrer Victor Osimhen.

Der Toptorjäger ist rechtzeitig zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den AC Mailand an diesem Dienstagabend (21 Uhr) wieder fit geworden und soll mithelfen, das 0:1 aus dem ersten Duell dieses italienischen Fußball-Derbys wettzumachen. Der Nigerianer sorge stets für „einen Hauch Enthusiasmus“ im gesamten Team, lobte Trainer Luciano Spalletti.



Er gibt unserem Team Tiefe, viele Mechanismen sind auf ihn abgestimmt. Luciano Spalletti

Der 24-Jährige hatte im Hinspiel verletzt gefehlt, als den Süditalienern in Mailand trotz weitgehender Feldüberlegenheit kein Treffer gelungen war. Mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und seiner Schnelligkeit soll er nun im Stadio Diego Armando Maradona den Unterschied für Napoli ausmachen – gegen Eintracht Frankfurt hatte Osimhen in den zwei Achtelfinal-Duellen insgesamt dreimal getroffen. „Er gibt unserem Team Tiefe, viele Mechanismen sind auf ihn abgestimmt“, erläuterte Coach Spalletti am Montag.

Victor Osimhen fiel im Hinspiel gegen den AC Mailand noch mit einer Verletzung aus. Foto: AFP

Neapel steht erstmals überhaupt im Viertelfinale der europäischen Königsklasse, ein Einzug ins Halbfinale wäre der größte internationale Erfolg seit dem Gewinn des UEFA-Cups 1989 - damals noch mit Weltstar und Vereinslegende Maradona im Finale gegen Stuttgart. „Europa schaut auf euch“, schrieb die Zeitung „Gazzetta dello Sport“ zum Duell des souveränen Serie-A-Tabellenführers mit Vorjahresmeister Milan.

Auch bei den Norditalienern gab es positive Personalmeldungen aus dem Angriff: Olivier Giroud sei nach Problemen an der Achillessehne wieder fit, berichtete Mailands Trainer Stefano Pioli. „Wir haben einen kleinen Vorteil, aber müssen das Werk erst noch vollenden, mit einem Spiel auf höchstem Niveau“, sagte der Coach. Milan hatte jüngst beide Spiele gegen Neapel gewonnen, 4:0 in der Meisterschaft und 1:0 in der Champions League – allerdings fehlte den Süditalienern da jeweils Osimhen.

Auf dem Weg zum 15. Titel

Im zweiten Viertelfinale am Dienstag muss Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid an der Stamford Bridge beim FC Chelsea antreten. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti reist nach Treffern von Karim Benzema und Marco Asensio mit einem 2:0-Polster aus dem Hinspiel nach London und ist klarer Favorit auf den Einzug in die nächste Runde.

Wir sind in einer sehr guten Verfassung und das sieht man auf dem Spielfeld. Carlo Ancelotti

Dass es noch einmal so eng werden könnte wie im Vorjahr, als Real Chelsea erst in der Verlängerung bezwang, daran glaubt derzeit kaum jemand. „Wir sind in einer sehr guten Verfassung und das sieht man auf dem Spielfeld“, so Ancelotti.

Karim Benzema traf bereits in Madrid gegen den FC Chelsea. Foto: dpa

In der laufenden Saison in der europäischen Königsklasse hat der Rekordchampion in neun Spielen sieben Siege und ein Remis bei nur einer Niederlage (2:3 in Leipzig) vorzuweisen. Im Achtelfinale wurden zwei Siege gegen Liverpool (5:2, 1:0) eingefahren.

Bei Chelsea fehlt derweil der englische Nationalspieler Ben Chilwell. Der Abwehrspieler wurde in Madrid nach einer unbedachten Aktion mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen.

Auf dem Weg zum 15. Titel würde auf die Königlichen höchstwahrscheinlich Manchester City warten, sofern Bayern München am Mittwoch kein mittleres Fußballwunder gelingt.

