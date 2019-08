Die Luxemburger Staffel hat im kroatischen Varazdin eine starke Leistung gezeigt. Olivier Boussong und Co. stellten eine neue nationale Bestmarke auf.

Sprintstaffel läuft Rekord

(pg) - Bei der Team-EM der zweiten Liga in der Leichtathletik hat die Luxemburger Staffel am Samstag in Varazdin (CRO) über 4 x 100 m einen neuen Landesrekord aufgestellt. Das FLA-Team lief in der Besetzung Lionel Evora Delgado, Pol Bidaine, Olivier Boussong und François Grailet 41"28 und war damit eine Hundertstelsekunde schneller als das Quartett Marc Berna, Yves Kirpach, Roger Martinelli und Roland Bombardella 1979.

Die mit Abstand beste Einzelleistung der Luxemburger ging am Samstag auf das Konto von Bob Bertemes, der das Kugelstoßen mit 21,62 m gewann.