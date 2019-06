In der neuen nationalen Bestzeit von 11''52 ist Patrizia van der Weken in der Schweiz richtig schnell unterwegs. Die 19-Jährige bestätigt damit ihre gute Form.

Sprinterin van der Weken läuft Landesrekord

(pg) - La Chaux-de-Fonds. Sprinterin Patrizia van der Weken war in den vergangenen Wochen bereits mehrere Male nahe an ihren Landesrekord über 100 m herangekommen, den sie am 23. Juni 2018 in Mannheim mit 11''59 aufgestellt hatte.

Am Sonntag unterbot die Capa-Sprinterin im schweizerischen La Chaux-de-Fonds diese Zeit. Mit 11'70'' in den Serien qualifizierte sich die 19-Jährige für den B-Endlauf. Hier wurde sie bei zulässigem Rückenwind von 1,3 m/S in der neuen luxemburgischen Bestzeit von 11''52 gestoppt – eine Verbesserung von 7/100 Sekunden. Schnellste im B-Lauf war die Französin Orphée Néola (11''25).

Patrizia van der Weken posiert stolz im Stadion. Foto: FLA