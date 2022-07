Die 22 Jahre alte Luxemburgerin lässt vor der Weltmeisterschaft die Muskeln spielen. In der Schweiz darf sie gleich zweimal jubeln.

Leichtathletik

Sprinterin Van der Weken ist weiter auf Rekordjagd

Patrizia van der Weken zeigt sich vor dem Start der Leichtathletik-WM in Oregon (15. bis 24. Juli) in absoluter Topform. Die Sprinterin stellte beim Wettkampf in La Chaux-de-Fonds (CH) gleich zwei neue Landesrekorde auf.

Die 22-Jährige verbesserte bereits im Vorlauf über 100 m ihre eigene alte nationale Bestmarke um vier Hundertstelsekunden (11'31''). Im Finale war sie sogar nochmal zwei Hundertstel schneller. Damit lief sie im A-Finale auf Rang vier. Der neue Landesrekord liegt nur bei 11'29''.

„Es hat lange gedauert, aber wir haben es geschafft“, schrieb van der Weken bei Instagram. „Und jetzt geht's in die USA.“

