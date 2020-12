Sportverbot: Die Ungeduld wächst

Einer jungen Schwimmerin fehlt das Verständnis für die Corona-Maßnahmen im Sport und schreibt an drei Minister. Heinz Thews vom COSL kann das nachvollziehen.

Lis Léonard spricht vielen Sportlern aus dem Herzen. Die 15-jährige Schwimmerin schrieb vor knapp zwei Wochen einen Brief an die Minister Xavier Bettel, Paulette Lenert und Dan Kersch – also vor den am Montag in Kraft getretenen Maßnahmen, die das Training bis zum 10. Januar nur den Elitesportlern erlauben.

Doch schon vorher war Sport in geschlossenen Räumen verboten ...