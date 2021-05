Gute Nachrichten für den Sportbereich: In Zukunft dürfen wieder Zuschauer vor Ort sein.

Sportveranstaltungen wieder mit Zuschauern

Joe TURMES

Die Sportveranstaltungen dürfen in Zukunft wieder mit Zuschauern stattfinden. Dies kündigte Premierminister Xavier Bettel in der Pressekonferenz zu den neuen Corona-Maßnahmen der Regierung an.

150 Zuschauer sind erlaubt. Wird ein schlüssiges Hygienekonzept vorgelegt, können bei Pilotprojekten sogar mit der Erlaubnis der Gesundheitsdirektion 1.000 Sportinteressierte an einem Event teilnehmen.

Die Distanzregel von zwei Metern gilt künftig bei Aktivitäten ab vier Sportlern. Die Beschränkungen für Nachwuchssportler unter 19 Jahren werden aufgehoben.

Die neuen Corona-Regeln gelten - falls sie wie erwartet von der Abgeordnetenkammer Grünes Licht bekommen - vom 16. Mai bis zum 12. Juni.

