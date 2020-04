Die Sportwelt steht wegen der Corona-Krise bereits seit Wochen still. Doch wie gut erinnern Sie sich an die ersten Monate des Jahres? Testen Sie ihr Wissen im Quiz.

Sportquiz: Was geschah vor der Corona-Krise?

Bob HEMMEN Die Sportwelt steht wegen der Corona-Krise bereits seit Wochen still. Doch wie gut erinnern Sie sich an die ersten Monate des Jahres? Testen Sie ihr Wissen im Quiz.

Die Sehnsucht nach Sportevents ist groß. Da seit Wochen keine Begegnungen oder Veranstaltungen mehr stattfinden, erinnert man sich gerne an die ersten Monate des Jahres. Im Sportquiz können Sie in zehn Fragen beweisen, dass sie noch genau wissen, was passiert ist.





