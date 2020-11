Sportlycée und Velodrom: Warten auf den Baubeginn

In Mamer und Mondorf sollen das neue Sportlycée und das Velodrom gebaut werden. Wann mit den Arbeiten begonnen wird, ist unklar.

Das Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer ist bezugsbereit, nun wartet die nationale Sportwelt gespannt auf den Beginn der Bauarbeiten von zwei großen Infrastrukturprojekten: das neue Sportlycée in Mamer und das Velodrom in Mondorf. Die Ausgangslage und die Entwicklung sind unterschiedlich.

Das aktuelle Sportlycée-Gebäude in Fetschenhof-Cents platzt aus allen Nähten ...