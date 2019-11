Bei der Sportlergala Anfang September werden die Luxemburger Sportler des Jahres gekürt. Nun wurde die Liste der Nominierten veröffentlicht.

Sportlerwahl 2019: Die Kandidaten

Daniel WAMPACH Bei der Sportlergala Anfang September werden die Luxemburger Sportler des Jahres gekürt. Nun wurde die Liste der Nominierten veröffentlicht.

Am 5. Dezember werden in Mondorf wieder die besten Luxemburger Sportler des Jahres gekürt. Vor dem traditionellen Termin des nationalen Sportpresseverbandes wird immer wieder spekuliert, wer denn nun die Trophäen verdient habe. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kündigt sich ein spannendes Rennen an.



Für Radprofi Bob Jungels war es keine zufriedenstellende Saison – und trotzdem eine der besten unter den Luxemburger Sportlern. In der ersten Saisonhälfte war der 27-Jährige besonders stark, gewann eine Etappe bei der Kolumbien-Rundfahrt sowie den Frühjahrsklassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne.



Hinzu gesellten sich Topergebnisse wie Rang acht bei Paris-Nice, Platz drei bei Dwars door Vlaanderen oder Rang fünf bei der E3 BinckBank Classic. Anschließend enttäuschte Jungels, der im Vorjahr Sportler des Jahres war, allerdings bei den weiteren Saisonzielen wie dem Giro d'Italia und der WM.



Die Nominierten bei den Männern:



13 Bob Bertemes (Leichtathletik) Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Bob Bertemes (Leichtathletik) Foto: AFP Lars Gerson (Fußball) Foto: AFP Flavio Giannotte (Fechten) Foto: Team Bizzi Bob Jungels (Radsport) Foto: Serge Waldbillig Christopher Martins (l., Fußball) Foto: Ben Majerus Claudio Nunes dos Santos (Judo) Foto: Christian Kemp Dylan Pereira (Autosport) Foto: Porsche AG Kamil Rychlicki (Volleyball) Foto: Ben Majerus Gilles Seywert (Bogenschießen) Foto: Yann Hellers Danel Sinani (Fußball) Foto: Yann Hellers Raphaël Stacchiotti (Schwimmen) Foto: Christian Kemp Nicolas Wagner (Dressurreiten) Foto: paulmedia Stefan Zachäus (Triathlon) Foto: FLTri

Nummer zwölf der Welt

Ärgster Konkurrent von Jungels ist Kugelstoßer Bob Bertemes. Aktuell ist der Luxemburger Zwölfter der Weltrangliste. Anfang August stieß er die Kugel in Cessingen 22,22 m weit, was die achtbeste Leistung in dieser Saison bedeutet – weltweit! Der Kugelstoßer vom CA Beles war in dieser Saison sogar viertbester Europäer. Doch auch Bertemes erfüllte die Erwartungen bei der WM nicht, als er mit einer Weite von 19,89 m nur Platz 26 erreichte. Raphaël Stacchiotti hat wohl lediglich Außenseiterchancen. Der Schwimmer erreichte bei der WM in Südkorea über 200 m Lagen in einer Zeit von 1'59''62 nicht nur das Halbfinale, er knackte auch seinen Landesrekord und die Olympiaqualifikation. Gespannt darf man außerdem auf das Abschneiden der Athleten aus den Kollektivsportarten sein – vor allem Volleyballer Kamil Rychlicki gehört mittlerweile zu den Besten Europas.

Warling, Majerus und Ni



Gleich drei Sportlerinnen können sich bei den Frauen Hoffnungen auf den Titel machen. Christine Majerus, Ni Xia Lian und Jenny Warling stellten ihre Klasse besonders unter Beweis.



Ni sorgte nicht nur in Luxemburg, sondern in der ganzen Tischtenniswelt für Aufsehen. Bei den Europaspielen präsentierte sich die gebürtige Chinesin in Topform, als sie im stark besetzten Turnier mit den besten Europäerinnen die Bronzemedaille holte und sich so für die Olympischen Spiele qualifizierte. Sie wird 2020 im Alter von 57 Jahren an Olympia teilnehmen - dies stellt einen Rekord im Tischtennis dar.



Radsportlerin Majerus gewann drei Wettbewerbe, vor allem der Sieg beim stark besetzten Etappenrennen Boels Ladies Tour sorgte für Aufsehen. Es war der größte Erfolg ihrer Karriere. Majerus, die erst kürzlich bei der Fanabstimmung des bekannten Magazins „Rouleur“ zur drittbesten Fahrerin der Saison gewählt wurde, beendete das Jahr auf Weltranglistenplatz neun.



Die Nominierten bei den Frauen:



9 Charlotte Bettendorf (Springreiten) Foto: Paul Krier

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Charlotte Bettendorf (Springreiten) Foto: Paul Krier Sarah de Nutte (Tischtennis) Foto: Yann Hellers Lis Fautsch (Fechten) Foto: FIE Christine Majerus (Radsport) Foto: Serge Waldbillig Magaly Meynadier (Basketball) Foto: Yann Hellers Julie Meynen (Schwimmen) Foto: Yann Hellers Ni Xia Lian (Tischtennis) Foto: Yann Hellers Jenny Warling (Karate) Foto: Yann Hellers Tina Welter (Handball) Foto: Stéphane Guillaume





Europameisterin



Karateka Warling ist die Dritte im Bunde – nach einem im Sommer des Vorjahres erlittenen Kreuzbandriss kam sie Anfang 2019 zurück. Gleich bei ihrem zweiten Turnier, der Europameisterschaft im März, holte sie in ihrer Gewichtsklasse den Titel und bezwang auf dem Weg dahin die amtierende Weltmeisterin.



Alle drei Kandidatinnen auf den Titel Sportlerin des Jahres haben die Trophäe bereits gewonnen: Ni im Jahr 2001, Warling 2014 und Majerus gleich fünf Mal (2013, 2015, 2016, 2017, 2018).

Die weiteren Nominierten und Preisträger

Mannschaft des Jahres

Fußball: Nationalteam (Männer) Fußball: F91 Düdelingen (Männer)

Handball: Nationalteam (Männer)

Tennis: Nationalteam (Frauen)

Tischtennis: Nationalteam (Frauen)

Trainer des Jahres

Kresimir Basic (Etzella, Basketball)

Tommy Danielsson (Tischtennis, Coach von Ni Xia Lian)

André Gulbicki (Handball, HB Esch)

Luc Holtz (Fußball, Nationalteam) Dan Lorang (Trainer der Weltklassetriathleten Anne Haug und Jan Frodeno sowie Coach beim Radsportteam Bora)

Prix du Jeune Espoir Alessio Curci (Fußball, Mainz)

Eva Daniëls (Triathlon)

Fair-Play-Preis

Fußballclub F91 Düdelingen (Spen-de an die vom Tornado betroffenen Vereine Käerjéng und Titus Peting-en)

Prix Sport et Handicap ELA (Europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien Prix d'Honneur Großherzog Jean