Sportler des Jahres: Hoffnung auf den Titel

Daniel WAMPACH Am Donnerstagabend werden in Mondorf Luxemburgs beste Sportler des Jahres 2019 geehrt. Während es bei den Männern zwei Topfavoriten gibt, sind es deren bei den Frauen gleich drei.

Gemessen an den Resultaten kann es nur einen Sportler des Jahres 2019 geben: Bob. Nur wird es Radprofi und Vorjahressieger Bob Jungels sein oder Kugelstoßer Bob Bertemes, der erstmals gewinnen würde? Bei den Frauen machen sich mit Tischtennisspielerin Ni Xia Lian, Radsportlerin Christine Majerus und Karateka Jenny Warling gleich drei Sportlerinnen berechtigte Hoffnungen auf den Sieg. 79 Mitglieder des Luxemburger Sportpresseverbands waren wahlberechtigt, die Gewinner von 13 nominierten Männern und neun Frauen werden am Donnerstagabend bei der Awards Night in Mondorf gekürt.



Leicht fiel die Wahl jedenfalls nicht. Wie soll man auch die Erfolge von Radsportlern mit jenen von Leichtathleten, Karatekas oder Tischtennisspielern vergleichen? Eine Frage, die sich die Wähler jedes Jahr stellen müssen.



Die Sportlergala wird heute von 19.15 Uhr an live auf wort.lu übertragen. Zusätzlich sind alle Informationen und Reaktionen im Liveticker zu finden.

Enttäuschende WM-Leistungen

Jungels erlebte eine schwierige Saison, die aber eigentlich erfolgreich begann. Gleich bei seinem ersten Rennen, der Kolumbien-Rundfahrt, holte der Luxemburger Meister einen Etappensieg – und das bei einem mit einigen Radstars gespickten Fahrerfeld. Es folgten berauschende Fahrten bei den Frühjahrsklassikern. Das Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Und so holte Jungels den Sieg bei Kuurne-Brüssel-Kuurne. Außerdem wurde er Fünfter bei der E3 BinckBank Classic, Dritter bei Dwars door Vlaanderen und holte Gesamtrang acht bei Paris-Nice – alle drei Rennen gehören zur WorldTour-Kategorie.

Die Nominierten bei den Männern:



13 Bob Bertemes (Leichtathletik) Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Bob Bertemes (Leichtathletik) Foto: AFP Lars Gerson (Fußball) Foto: AFP Flavio Giannotte (Fechten) Foto: Team Bizzi Bob Jungels (Radsport) Foto: Serge Waldbillig Christopher Martins (l., Fußball) Foto: Ben Majerus Claudio Nunes dos Santos (Judo) Foto: Christian Kemp Dylan Pereira (Autosport) Foto: Porsche AG Kamil Rychlicki (Volleyball) Foto: Ben Majerus Gilles Seywert (Bogenschießen) Foto: Yann Hellers Danel Sinani (Fußball) Foto: Yann Hellers Raphaël Stacchiotti (Schwimmen) Foto: Christian Kemp Nicolas Wagner (Dressurreiten) Foto: paulmedia Stefan Zachäus (Triathlon) Foto: FLTri

Die Glückszahl von Bertemes lautet genau 22,22. So weit (in Metern) stieß er die Kugel Anfang August in Cessingen und katapultierte sich damit auf Weltranglistenplatz zwölf. Eine Weite, die ihn in diesem Jahr zum achtbesten Kugelstoßer der Welt und viertbesten Europas machte. Doch wie bei Jungels waren die großen Wettkämpfe auch bei ihm nicht zufriedenstellend. Bei der Hallen-EM holte Bertemes zwar Anfang des Jahres Platz fünf, allerdings mit einer Weite von nur 20,70 m. Auch bei der WM enttäuschte Bertemes schließlich – genau wie sein Namensvetter Jungels im Radsport.

Warling auf Europas Thron

Die drei Topkandidatinnen bei den Frauen haben die Trophäe allesamt mindestens schon ein Mal gewonnen. Für Majerus wäre es sogar die fünfte Auszeichnung in Folge und die sechste insgesamt. Nach der besten Saison ihrer Karriere mit drei Siegen und vor allem dem Gesamterfolg beim stark besetzten Etappenrennen Boels Ladies Tour stehen die Chancen auf die Titelverteidigung gut.



Ni sorgte bei den Europaspielen für Aufsehen. Sie zeigte, dass sie noch zur europäischen Elite gehört und holte nicht nur die Bronzemedaille, sondern auch das Olympiaticket. 2020 wird sie in Tokio im Alter von 57 Jahren einen Altersrekord für das Tischtennis bei Olympischen Spielen aufstellen.

Karateka Warling erklomm Ende März den europäischen Thron und holte den EM-Titel in ihrer Gewichtsklasse. Dabei schlug sie sogar die amtierende Weltmeisterin – und das, obwohl die Karateka vorher lange wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel.



Die Nominierten bei de Frauen:



9 Charlotte Bettendorf (Springreiten) Foto: Paul Krier

um weitere Bilder zu sehen. Charlotte Bettendorf (Springreiten) Foto: Paul Krier Sarah de Nutte (Tischtennis) Foto: Yann Hellers Lis Fautsch (Fechten) Foto: FIE Christine Majerus (Radsport) Foto: Serge Waldbillig Magaly Meynadier (Basketball) Foto: Yann Hellers Ni Xia Lian (Tischtennis) Foto: Yann Hellers Julie Meynen (Schwimmen) Foto: Yann Hellers Jenny Warling (Karate) Foto: Yann Hellers Tina Welter (Handball) Foto: Stéphane Guillaume

F91 hofft auf Titel Nummer zwei



Das Team des Jahres 2018 könnte den Titel verteidigen. Die Fußballer von F91 haben gute Chancen, da sie sich erneut für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert haben. Konkurrenz stellen das Fußball-Nationalteam und die Tischtennisfrauen dar.

Luc Holtz (Fußball-Nationalteam) und Dan Lorang (Trainer der Weltklassetriathleten Anne Haug und Jan Frodeno sowie Coach beim Radsportteam Bora) gelten als Favoriten auf den Titel Trainer des Jahres. Den Ehrenpreis erhält der verstorbene Grand-Duc Jean, der sich viel für den Sport engagiert hatte.