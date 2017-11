(jg) - Christine Majerus, Gilles Muller und die Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen werden am Abend des 7. Dezembers ein besonderes Kribbeln in der Magengegend verspüren. Dann werden wieder die Titel der Sportler des Jahres in den einzelnen Kategorien vergeben. Und die Titelverteidiger können sich berechtigte Hoffnungen auf die prestigeträchtige Auszeichnung machen, haben sie es doch allesamt wieder in die viel diskutierte Vorauswahl des Sportpresseverbands sportspress.lu geschafft.



Während erst bei der Sportlergala in der Coque bekannt gegeben wird, wer das Rennen bei den Teams sowie bei den Männern und Frauen gemacht hat – die Mitglieder des Sportpresseverbands entscheiden in einer Wahl – dürfen sich andere Sportler bereits jetzt freuen.

Erste Gewinner bekannt



Die 17-jährige Kimberly Nelting (Karate), die sich kürzlich den Titel der Junioren-Weltmeisterin in der Kategorie -59 kg sicherte, sowie der ebenfalls 17-jährige Peter Murphy (Shorttrack), der unter anderem die Goldmedaille beim europäischen olympischen Winterfestival der Jugend (EYOF) gewann, werden mit dem „Prix du Jeune Espoir“ ausgezeichnet.



Der vor kurzem nach langer Krankheit im Alter von nur 62 Jahren verstorbene Romain Fiegen wird posthum mit dem „Prix Sport et Handicap“ geehrt. Der Vater des 800-m-Vizeeuropameisters von 2006, David, war nicht nur in der Leichtathletik aktiv. Er engagierte sich auch viele Jahre im Behindertensport. Die Selektion und die Vorbereitung von drei Luxemburger Parasportlern (Luciano Fratini und Joël Wagener im Handbike sowie Tom Habscheid in der Leichtathletik) auf die Paralympics 2016 in Rio zählte auch zum Aufgabenbereich von Fiegen.



Der „Prix d'Honneur“ wird unterdessen an den unermüdlichen Raymond Sassenrath verliehen, der im Schwimmen oder auch bei den JPEE fast schon zum Inventar zählt. Der Fair-Play-Preis wird in diesem Jahr nicht vergeben.



Bob Jungels kann sich berechtigte Hoffnungen auf eine vordere Platzierung machen.

Foto: cyclingpix.lu

Die Hauptkategorien stehen ganz besonders im Blickpunkt: Bei den Männern muss sich der dreifache Sportler des Jahres Muller (2014, 2015, 2016) vor gleich 19 Konkurrenten (!) in Acht nehmen. Besonders zu beachten sind wohl die Radsportler, die gleich zu Viert angreifen möchten. Für Bob Jungels, Etappensieger und Träger des Leadertrikots beim Giro d'Italia, sowie Jempy Drucker, Alex Kirsch und Ben Gastauer wäre es die Titelpremiere.



Oder können sich die Fußballer (Laurent Jans, Chris Philipps) ganz vorne platzieren? Zwei Leichtathleten (Bob Bertemes, Charel Grethen), zwei Schwimmer (Julien Henx, Raphaël Stacchiotti) sowie Fechter Flavio Giannotte, Paralympics-Teilnehmer Habscheid, Triathlet Bob Haller, Kickerspieler Yannick Correia, Klippenspringer Alain Kohl, Skifahrer Matthieu Osch, Volleyballer Kamil Rychlicki, Reiter Christian Weier und Dylan Perreira (Autosport) komplettieren die Vorauswahl der Männer.



Vier ehemalige Gewinnerinnen



Bei den Frauen stehen acht Sportlerinnen in der Vorauswahl, darunter neben Majerus (2013, 2015, 2016) mit Mandy Minella (2011), Ni Xia Lian (2001) und Jenny Warling (2014) drei weitere ehemalige Titelträgerinnen. Auf eine Premiere hoffen hingegen Charlotte Bettendorf (Reiten), Lis Fautsch (Fechten), Charline Mathias (Leichtathletik) und Julie Meynen (Schwimmen). Interessant ist auch, dass sieben der acht nominierten Frauen auch bereits vor zwölf Monaten in der Vorauswahl standen.



Und welches Team war das beste? Die 75 wahlberechtigten Mitglieder des Sportpresseverbands müssen sich zwischen der Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen, der Volleyball-Auswahl der Männer, der Equipe der Springreiter sowie gleich drei Fußballteams entscheiden: Die heimischen Vereine Fola und Niederkorn haben es dank ihrer Europapokalauftritte geschafft und die FLF-Selektion darf nach dem guten Abschneiden in der WM-Qualifikation auch nicht fehlen.



Neu ist in diesem Jahr der Publikumspreis, bei dem die Leistung des Jahres gewählt werden soll. Hier kann in den kommenden Tagen per SMS-Voting oder bei www.rtl.lu und www.sportspress.lu abgestimmt werden.

DIE VORAUSWAHL

Trophée du meilleur sportif

Bob Bertemes (Leichtathletik)

Yannick Correia (Kickersport)

Jempy Drucker (Radsport)

Ben Gastauer (Radsport)

Flavio Giannotte (Fechten)

Charles Grethen (Leichtathletik)

Tom Habscheid (Para-Leichtathletik)

Bob Haller (Triathlon)

Julien Henx (Schwimmen)

Laurent Jans (Fußball)

Bob Jungels (Radsport)

Alex Kirsch (Radsport)

Alain Kohl (Klippenspringen)

Gilles Muller (Tennis)

Matthieu Osch (Ski alpin)

Dylan Perreira (Autosport)

Chris Philipps (Fußball)

Kamil Rychlicki (Volleyball)

Raphaël Stacchiotti (Schwimmen)

Christian Weier (Reiten)

Trophée de la meilleure sportive

Charlotte Bettendorf (Reiten)

Lis Fautsch (Fechten)

Christine Majerus (Radsport)

Charline Mathias (Leichtathletik)

Julie Meynen (Schwimmen)

Mandy Minella (Tennis)

Ni Xia Lian (Tischtennis)

Jenny Warling (Karate)



Challenge de la meilleure équipe

Reiten: Equipe der Springreiter

Fußball: Nationalmannschaft der Männer

Fußball: Fola

Fußball: Niederkorn

Tischtennis: Nationalmannschaft der Frauen

Volleyball: Nationalmannschaft der Männer