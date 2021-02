Nachdem das Konzept „LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport“ im vergangenen Monat vorgestellt worden war, kann jedermann nun die dazugehörige App herunterladen.

Sportkonzept: Kostenlose App jetzt erhältlich

Die kostenlose App des Konzepts „LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport“ ist ab sofort im App Store und im Google Play Store erhältlich. Das teilten das Sportministerium und die ENEPS (École nationale de l’éducation physique et des sports) am Dienstag mit.

Diese App wurde entwickelt, um allen Akteuren der Sportwelt die Umsetzung des im vergangenen Monat vorgestellten Konzepts so einfach wie möglich zu machen.

„Wir wollten modernes didaktisches Material liefern, in dem es auch eine direkte Verbindung zur Ausbildung gibt. Die Benutzerfreundlichkeit lag uns außerdem am Herzen“, hatte Charel Stelmes, Direktor der ENEPS, erklärt und darauf hingewiesen, dass man bei der permanenten Weiterentwicklung der App auch auf die Hilfe der Verbände und Vereine angewiesen ist.





Das Konzept richtet sich nicht nur an Leistungssportler, sondern an jedermann. Ziel ist es, den Sport hierzulande mehr in die Gesellschaft zu integrieren.

Um auf die Vielfalt des Sports aufmerksam zu machen, wurde außerdem ein Video erstellt.





