Sport im Corona-Gesetz: Details der Vielfalt

Drei Vierergruppen in der Halle, sechs im Freien: Sportminister Dan Kersch hat Präzisionen zum neuen Covid-Gesetz mitgeteilt.

Sportminister Dan Kersch gibt zu, dass es bei der „Vielfalt aller Sportarten und Disziplinen unmöglich ist, alles im Gesetz anzusprechen“. Er stellt aber in Aussicht, „mit Transparenz und in Kooperation mit Verbänden und Vereinen zu arbeiten und im Dialog Lösungen zu suchen“. Am Donnerstagabend präsentierte Kersch einige Zusatzinformationen zum neuen Covid-Gesetz.

Unklarheit herrschte vor allem bei der Anzahl der Vierergruppen, die in einer Sportart zusammen trainieren dürfen ...