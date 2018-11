In der Nationaldivision im Handball gab es in der Spitzenpaarung zwischen HB Düdelingen und den Red Boys keinen Sieger. Im Tabellenkeller verlor Schlusslicht Petingen gegen Diekirch, während Handball Esch sich erwartungsgemäß gegen Schifflingen durchsetzte.

Spitzenspiel ohne Sieger

In der Nationaldivision im Handball gab es in der Spitzenpaarung zwischen HB Düdelingen und den Red Boys keinen Sieger. Im Tabellenkeller verlor Schlusslicht Petingen gegen Diekirch, während Handball Esch sich erwartungsgemäß gegen Schifflingen durchsetzte.

(PJ) – Mit einem 28:28-Unentschieden trennten sich Gastgeber HB Düdelingen und die Red Boys. Es war eine Begegnung auf des Messers Schneide, in der sich während der gesamten Spielzeit keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte.



In der ersten Hälfte, in der die Gastgeber gleich fünf Zeitstrafen kassierten, besaß der HBD in Torwart Herrmann und Kapitän Wirtz die beiden Garanten, die ihre Mannschaft bis zur Pause (14:14) im Spiel hielten. Nach dem Seitenwechsel kamen die Platzherren dann besser zur Geltung und führten fünf Minuten vor dem Ende mit drei Toren Vorsprung. Die Differdinger zeigten in der Endphase aber eine starke Reaktion und lagen plötzlich einige Sekunden vor Schluss mit 28:27 vorne. Wirtz rettete mit seinem zehnten persönlichen Treffer dem HBD aber schließlich noch per Siebenmeter das Unentschieden.

HB Esch gewann deutlich mit 44:18 gegen Schifflingen, während Petingen gegen Diekirch (17:29) die neunte Niederlage im neunten Spiel kassierte.