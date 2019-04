Spitzenspiel im Pokal: F91 empfängt Niederkorn

Die Halbfinalspiele in der Coupe de Luxembourg stehen fest. F91 bekommt es mit Niederkorn zu tun und Mertert-Wasserbillig empfängt Etzella.

Am Freitag wurden die Halbfinalduelle in der Coupe de Luxembourg in den Räumlichkeiten des Fußballverbands FLF ausgelost. Mertert-Wasserbillig aus der Ehrenpromotion misst sich mit Etzella und hat dabei genau wie im Viertelfinale gegen Rosport Heimrecht.



Im Spitzenspiel empfängt F91 Düdelingen den Rivalen Progès Niederkorn.



Die Halbfinalspiele werden am 24. April ausgetragen.



Der Gewinner des Pokals ist automatisch für die Qualifikation der Europa League qualifiziert.