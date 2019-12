Die Partie zwischen Tabellenführer Titus Petingen und Verfolger Progrès Niederkorn findet wegen des Schneefalls am Sonntag nicht statt. Auch in Mondorf wird nicht gespielt.

Spitzenspiel der BGL Ligue abgesagt

Der Schneefall am Sonntag hat Auswirkungen auf den Luxemburger Fußball: So wird das Spitzenspiel in der BGL Ligue zwischen Tabellenführer Titus Petingen und Verfolger Progrès Niederkorn verschoben. Auch die Partie zwischen Mondorf und Fola wird nicht angepfiffen.

Eine dichte Schneedecke verdeckt die Linien und erhöht die Unfallgefahr für die Spieler.

Météolux warnt vor Schnee und Glätte Im Laufe des Tages könnten bis zu acht Zentimeter Schnee über dem Land niedergehen.

Beide Absagen kamen ziemlich kurzfristig. In Petingen waren die Gäste bereits vor Ort. Erst eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff mussten die Niederkorner Spieler unverrichteter Dinge wieder abreisen.

Ebenfall abgesagt wurden die Spiele zwischen RM Hamm Benfica und Weiler sowie US Esch und Mertert-Wasserbillig in der Ehrenpromotion.