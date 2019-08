Am dritten Spieltag der BGL Ligue findet das Spitzenspiel im Stade Jos Nosbaum statt. F91 trifft vor heimischer Kulisse auf die Escher Jeunesse.

Spitzenspiel als Generalprobe

Als F91 im vergangenen Jahr durch Europa reiste, profitierte die Konkurrenz in der einheimischen Liga, um den Titelfavoriten zumindest vorübergehend zu ärgern. Der große Nutznießer der Düdelinger Doppelbelastung war die Escher Jeunesse, die Herbstmeister wurde. Als sich F91 auf den Ligaalltag konzentrieren konnte, lief es für das Team des damaligen Trainers Dino Toppmöller besser.

Auch in dieser Saison könnte es F91 wieder in die Gruppenphase der Europa League schaffen. Am kommenden Donnerstag treten die Düdelinger in den Play-offs beim FC Arafat-Armenia an, das Rückspiel findet eine Woche später statt. Zunächst muss sich die Mannschaft von Teammanager Emilio Ferrera aber auf den dritten Spieltag der BGL Ligue konzentrieren.

Am Samstag (17 Uhr) treffen die Düdelinger zu Hause auf Jeunesse. "Wir haben das Glück, dass wir einen großen Kader haben und ich entscheiden kann, wer spielen wird", sagt Ferrera. Der 52-Jährige will erneut einige Spieler schonen.

Joubert kehrt zurück

Dass das Duell mit Jeunesse kein Selbstläufer wird, weiß der Trainer. "Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst und bereiten uns seit Mittwoch darauf vor." Mittrainieren konnte auch der langzeitverletzte Joubert. Ob der Torhüter am Samstag oder nächste Woche in den Play-offs der Europa League zum Einsatz kommen wird, weiß Ferrera noch nicht. "Wir müssen abwarten."

Johannes Steinbach und die Escher wollen den nächsten Dreier. Foto: Christian Kemp

Jeunesse will nach dem Heimsieg gegen Racing den nächsten Dreier holen. Für Trainer Nicolas Huysman ist die Rollenverteilung aber klar: "F91 ist der Favorit." Die Doppelbelastung ist laut Huysman kein Problem: "Die Düdelinger haben Erfahrung damit. Ich denke nicht, dass das negative Auswirkungen haben wird."

Im Stade Josy Nosbaum treten die Escher dennoch motiviert an. "Niederlagen können helfen, doch Siege geben einem Selbstbewusstsein", so Huysman.