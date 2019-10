Am neunten Spieltag der BGL Ligue kommt es gleich zu zwei Spitzenspielen. Doch auch im Tabellenkeller müssen die Teams punkten.

Spieltag voller Höhepunkte

Am neunten Spieltag der BGL Ligue kommt es gleich zu zwei Spitzenspielen. Doch auch im Tabellenkeller müssen die Teams punkten.

(bob/AW) - In der bislang so spannenden BGL Ligue findet am Wochenende der neunte Spieltag statt. Zum Auftakt trifft Differdingen am Samstag (18.30 Uhr) zu Hause im Derby auf Niederkorn.

Der FC Progrès hofft auf einen Auswärtssieg sowie einen Ausrutscher der Union Titus Petingen, um die Tabellenführung zurückzuerobern. "Beide Vereine messen dem Spiel eine große Bedeutung bei. Es wird sicherlich sehr emotional werden. Man muss aufpassen, dass die Emotionen nicht zu sehr hochkochen und dass man trotzdem seinen Fußball spielt. Wir möchten diese Partie gewinnen, um uns weiter oben zu festigen", sagt Roland Vrabec.

Titus Petingen spielt am Sonntag (16 Uhr) in Ettelbrück. Etzella möchte für eine Überraschung sorgen, schließlich belegen Kevin Holtz und Co. derzeit mit sieben Punkten nur Rang elf.

Spitzenduell in Esch

Auch F91 ist auf Siege angewiesen, doch die Düdelinger stehen am Sonntag (16 Uhr) vor einer schwierigen Aufgabe. Beim Auswärtsspiel gegen die Escher Fola ist höchste Konzentration gefragt. "Man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft in dieser Saison viele Veränderungen verkraften musste. Es gab einige Niederlagen, aber der Weg ist noch weit. Wenn wir die nächsten Spiele gewinnen, können wir noch eine gute Rolle spielen", sagt Coach Bertrand Crasson.

Strassen rechnet sich vor heimischer Kulisse gegen Jeunesse Chancen aus.

FLF sucht Zocker-Nationalteam An der Europameisterschaft im PlayStation-4-Spiel Pro Evolution Soccer 2020 nimmt auch der luxemburgische Fußballverband teil.

Racing steht in Mondorf unter Druck, um den Anschluss auf die internationalen Plätze nicht zu verlieren. Sowohl Rodange als auch Rosport brauchen im Kampf un den Klassenerhalt ebenfalls Punkte. Mühlenbach ist gegen Hostert der leichte Underdog.