Spieltag der Unentschieden

Joe TURMES Fünf Unentschieden gab es am achten Spieltag in der BGL Ligue. Nur F91 und Hostert siegten.

Tabellenführer Titus Petingen kam am achten Spieltag der BGL Ligue gegen Strassen nicht über ein 2:2 hinaus. Abreu (3.') hatte die Lokalmannschaft in Führung gebracht, ehe Hayasaka (4.') der direkte Ausgleich gelang. Nach Delgados Treffer (27.') konnte Strassen sogar vom dreifachen Punktgewinn träumen, doch Mokrani (45.') brachte Titus Petingen ins Spiel zurück. In der zweiten Halbzeit sollten keine Tore mehr fallen.

Fola teilte die Punkte mit dem Racing. Corral (12.') und Sacras (78.') trafen für die Escher, Birk (59.') und Simon (89.') gelang jeweils der Ausgleich.

Niederkorn patzte beim 2:2-Unentschieden gegen Mondorf. Der FC Progrès verspielte eine 2:0-Führung nach Treffern von Tekiela (2.') und de Almeida (61.', Foulelfmeter). Nabli (72.') und Mohammed (85.', Handelfmeter) retteten den Gästen einen Punkt.

F91 ohne Probleme

F91 erledigte seine Pflichtaufgabe souverän und setzte sich mit 4:0 gegen Tabellenschlusslicht Rodange durch. Sinani, Stolz (zwei Tore) und Muratovic (Foulelfmeter) trafen. Damit ist F91 der große Gewinner des Spieltags.



Rosport blieb auch im sechsten Meisterschaftsspiel in Serie sieglos und verlor mit 0:2 in Hostert. Nach der frühen Führung durch Schmit (15.') sorgte Lamotte (88.') für die Entscheidung zugunsten der Lokalmannschaft.

In einem weiteren Kellerduell trennten sich Mühlenbach und Etzella mit einem 1:1. Kalisa (28.') hatte die Gäste von Interimstrainer Neil Pattinson in Führung gebracht, ehe Bop (82.') Mühlenbach jubeln ließ. Schlesser (Etzella) sah in der 87.' die Gelb-Rote Karte.

Bereits am Samstagabend war die Begegnung zwischen Jeunesse und Differdingen mit einem 1:1 zu Ende gegangen. Titus Petingen bleibt nach einem Spieltag mit fünf Unentschieden Erster in der Tabelle.