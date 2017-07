Zum Saisonauftakt der BGL Ligue am Wochenende des 6. August kommt es gleich zu einem Escher Derby, wenn Aufsteiger US Esch auf Rekordmeister Jeunesse trifft.

Meister Düdelingen muss zu Aufsteiger Hostert reisen, während Vizemeister Differdingen den Besuch des Teams aus Mondorf erwartet, bei dem mit Schaab, May und Sinani gleich drei Akteure im Aufgebot stehen, die in der vergangenen Spielzeit noch das Trikot des Fusionsvereins überstreiften.

Ein schwieriges Auftaktprogramm erwischte Jeunesse. Nach dem Gastspiel beim Lokalrivalen US Esch warten mit Differdingen und F91 zwei Titelkandidaten auf die Thomé-Elf.

Das erste Differdinger Stadtderby steht am 17. September in Niederkorn auf dem Programm, während die beiden Escher Rivalen Jeunesse und Fola am 12. November aufeinandertreffen. Die Titelanwärter F91 und Fola stehen sich am 22. Oktober gegenüber.

Ein weiteres Duell zwischen zwei Titelanwärtern gibt es zum Hinrundenabschluss am 26. November (Differdingen – F91). Am ersten Spieltag der Ehrenpromotion am 20. August ragt sicherlich das Nachbarschaftsduell zwischen Aufsteiger Erpeldingen und Etzella heraus.

Das komplette Programm der BGL Ligue:





Das komplette Programm der Ehrenpromotion: