Spielervermittler Michel Engel hat alle Hände voll zu tun

Spielervermittler und -beobachter Michel Engel ist auch in der basketballlosen Zeit keineswegs beschäftigungslos. Der 43-Jährige Luxemburger gibt einen Einblick in seinen Alltag.

Weltweit wird aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur noch in wenigen Ländern Basketball gespielt. Dennoch ist Spielervermittler und -beobachter Michel Engel zurzeit alles andere als beschäftigungslos. Der 43-jährige Krankenpfleger muss auch in dieser schwierigen Zeit viel Zeit in seinen Nebenjob investieren.

„Ich schaue mir derzeit viele Videos an, nehme mit Universitäten in den USA Kontakt auf und tausche mich mit College-Trainern aus, um den ein oder anderen neuen Spieler für die Agentur Court Side, für die ich arbeite, zu verpflichten ...