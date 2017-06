(bob/müs) - Nachdem der Traum von Gold bereits am Donnerstag geplatzt war, verpassten die Basketballfrauen auch die Chance, Silber bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten zu holen. Gestern unterlagen Meynadier und Co. den Isländerinnen mit 44:59, sodass sich die FLBB-Frauen nach zwei Titeln bei den JPEE mit Bronze begnügen müssen. Die Männer kassierte ebenfalls eine Niederlage. Im Duell mit Island musste sich das Team von Ken Diederich mit 73:86 geschlagen geben. Damit hat die Mannschaft nur noch geringe Chancen auf die Bronzemedaille.

Deutlich besser lief es für die Volleyballmänner, die sich auch gegen Monaco durchsetzen konnten. Nach dem 3:0-Erfolg (25:16, 25:19, 25:20) benötigen Rychlicki und Co. nur noch einen Sieg, um in San Marino Gold zu holen. Die Frauen haben ebenfalls noch Chancen auf eine Medaille. Am Freitag gewannen Mach und Co. mit 3:2 (23:25, 23:25, 25:15, 29:27, 15:10) gegen Island.

Die Bogenschützen durften dagegen bereits feiern. Bei den Männern und im Mixed (Compound) setzten sich die Luxemburger am Freitagmorgen durch. Zudem holten Gilles Seywert und Isabel Dias Silber. Im Recurve gewann Luxemburg das Finale gegen Zypern deutlich mit 6:2 und Jeff Henckels triumphierte ebenfalls bei den Männern.



Zwei Mal Gold im Mountainbike

Auch im Mountainbike jubelte eine Luxemburgerin: Fabienne Schaus fuhr bei den Frauen in 53'15''35 als erste Fahrerin über die Ziellinie. Auch bei den Männern stand am Ende ein Luxemburger ganz oben auf dem Treppchen: Sören Nissen erreichte nach 1.12'18''88 das Ziel.



Gold für Mixed Tennis



Im Tennis unterlagen Alex Knaff und Ugo Nastasi dem zypriotischen Duo Eleftherios Neos und Menelaos Efstathiou mit 6:4, 4:6 und 11:13 (Super-Tiebreak). Weil kein Spiel um Platz drei ausgetragen wird, dürfen sich die FLT-Spieler dennoch bereits über Bronze freuen. Im Mixed Finale haben Nastasi und Eleonora Molinaro souverän die Goldmedaille gewonnen. Mit 6:3, 6:4 setzten sie sich gegen Eleftherios Neos und Raluca Georgiana Raluca Serban aus Zypern durch.



Den Teamwettbewerb im Judo schlossen die Luxemburger Frauen auf dem zweiten Rang ab. Liechtenstein sicherte sich Gold. Bei den Männern reichte es lediglich für Bronze.

Die Beachvolleyballer haben gegen Liechtenstein 0:2 verloren und unterlagen Monaco im Spiel um Bronze mit 1:2.



Zum Abschluss des Schwimmwettbewerbs holte Raphaël Stacchiotti (400 m Lagen) Silber, die Männerstaffel über 4 x 100 m Freistil sicherte sich die Goldmedaille und Monique Olivier gewann auf den 800 m Freistil erneut Silber.