Für den OSC Lille um Präsident Gerard Lopez reißen die negativen Schlagzeilen nicht ab. Mindestens bis zum 5. April muss der Verein im eigenen Stadion vor leeren Tribünen spielen. Außerdem wurde am Donnerstag bekannt, dass sich zehn Lille-Anhänger in Untersuchungshaft befinden.

Spiel ohne Zuschauer für Lille

Nach dem Platzsturm am vergangenen Wochenende im Anschluss an das Erstligaspiel zwischen dem abstiegsbedrohten OSC Lille und Montpellier (1:1) sind zehn Lille-Anhänger in Untersuchungshaft genommen worden. Das erklärte die Staatsanwaltschaft in Lille. Nach dem Schlusspfiff hatten rund 100 Anhänger das Spielfeld gestürmt und sogar die eigenen Spieler angegriffen. Nach den Auseinandersetzungen auf dem Rasen musste der Kabinentrakt abgesperrt werden, da einige Hooligans auch dorthin gelangen wollten.



Besonders bitter: Die Kontrollkommission der LFP (Ligue de Football Professionnel) gab am Donnerstag bekannt, dass der Verein des Luxemburger Präsidenten Gerard Lopez bis mindestens zum 5. April Geisterspiele im eigenen Stadion bestreiten muss.



Am Freitag reist Lille in der Meisterschaft nach Monaco. Am 1. April ist dann Amiens im Norden Frankreichs zu Gast. Wegen der ausgesprochenen Sanktionen darf dann kein Publikum im Stade Pierre-Mauroy anwesend sein. Die Disziplinkommission der Ligue wird am 5. April ein weiteres Mal tagen, dann muss sich auch der LOSC erklären. Theoretisch kann die ausgesprochene Strafe gar verlängert werden.