Auslosung

Spektakuläres Duell in der ersten Runde des Basketballpokals

Bob HEMMEN Zwei Titelaspiranten treffen direkt zum Auftakt der Coupe de Luxembourg aufeinander. Auch für andere Erstligisten wird es nicht einfach.

Eineinhalb Monate vor Saisonbeginn wurde am Dienstagabend die erste Pokalrunde ausgelost. In der Männerkonkurrenz kommt es direkt zu einem spannenden Duell, weil T71 zu Hause auf Amicale treffen wird.

Beide Mannschaften hatten in der vergangenen Saison überraschend das Endspiel der LBBL erreicht, in dem sich Steinsel im fünften und letzten Duell behauptete.

Dass die beiden Teams in der Coupe de Luxembourg direkt antreten müssen, liegt daran, dass sie 2021/2022 in der regulären Spielzeit nicht zu den sechs besten Teams zählten. Diese sind in der Auftaktrunde, die am 5. und 6. Oktober ausgetragen wird, noch nicht gefordert.

Programm Coupe de Luxembourg - 1/16-Finale T71 - Amicale Racing (+10) - Zolver Schieren (+10) - Gréngewald

Kordall (+10) - Contern East Side Pirates (+20) - Musel Pikes Mondorf - Bascharage Préizerdaul (+10) - BC Mess Kayldall (+10) - Black Star Nitia (+10) - Mamer Telstar (+10) - Wiltz Die Partien werden am 5. und 6. Oktober ausgetragen. Arantia, Basket Esch, Etzella, Heffingen, Résidence und Sparta stehen direkt in der zweiten Runde.

Doch nicht nur die Düdelinger und Steinseler müssen sich auf ein schwieriges Spiel einstellen. Aufsteiger Zolver tritt beim hauptstädtischen Racing an, der als Absteiger aus der LBBL von einem Zehn-Punkte-Vorsprung profitieren wird. Contern trifft auswärts auf Kordall, eines der Topteams der Nationale 2.

Bei den Frauen kommt es in der ersten Runde (28. oder 29. September) lediglich zu einem Duell. Zweitligist Black Star Mersch misst sich zu Hause mit Erstligist Contern.

