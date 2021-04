In Zukunft könnte es nur noch einen großen Fußballverein in der Hauptstadt geben. Racing und RM Hamm Benfica führen Fusionsgespräche.

Spektakuläre Fußballfusion deutet sich an

Joe TURMES In Zukunft könnte es nur noch einen großen Fußballverein in der Hauptstadt geben. Racing und RM Hamm Benfica führen Fusionsgespräche.

In der Hauptstadt könnte es zu einer weiteren Fußballfusion kommen. Racing befindet sich LW-Informationen zufolge in Sondierungsgesprächen mit RM Hamm Benfica.

„Ja, wir tasten uns aneinander heran“, bestätigt Racing-Präsidentin Karine Reuter. „Wir diskutieren zurzeit, wie wir zusammenarbeiten könnten. Ob es zu einer Fusion kommt, ist noch zu früh zu sagen.“

Doch die Präsidentin hat sich bereits konkrete Gedanken gemacht, was eine Fusion für Konsequenzen hätte. „Es gäbe nur noch einen großen Verein in der Hauptstadt. Dies wäre sicherlich eine interessante Konstellation. Daneben würden dann noch kleinere Vereine in den Stadtvierteln existieren. Es könnte zudem eine noch umfangreichere Jugendarbeit betrieben werden.“

Die Zeit drängt

Reuter weist aber gleichzeitig darauf hin, dass solche Fusionsgespräche immer kompliziert seien, auch wegen des finanziellen Aspekts. Eine Fusion muss zudem bis zum 15. Mai unter Dach und Fach sein. „Uns bleibt nicht viel Zeit“, erklärt Reuter.

RM Hamm Benfica hat wegen der Corona-Pandemie mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Am Montag war bekannt geworden, dass Trainer Pedro Resende den Verein am Saisonende in Richtung Differdingen verlassen wird.

Würde es zu einer Fusion kommen, steht noch nicht fest, ob eine Mannschaft aus der Ehrenpromotion in die BGL Ligue nachrücken würde. Die Ehrenpromotion war wegen der Corona-Maßnahmen der Regierung abgebrochen worden. Eine Abschlusstabelle existiert nicht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.