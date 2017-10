(DW) - Im achten Saisonspiel musste Differdingen am Sonntag bereits die vierte Niederlage hinnehmen. In der Spitzenpartie der BGL Ligue ging das Team bei Fola Esch mit 3:6 unter.

Dabei begann die Partie für die Spieler von Trainer Pascal Carzaniga gut, erzielte Perez doch nach 14 Minuten die Führung. Doch die Antwort kam postwendend: Esch glich nur zwei Minuten später durch Hadji aus. Der Stürmer war der Mann des Spiels und sollte noch zwei weitere Treffer für die Heimmannschaft erzielen (59.', 71.'). Auch Seydi erwischte einen Sahnetag und steuerte ein Dreierpack (32.', 66.', 82.') zum Kantersieg bei. Nachdem Differdingen also mit 1:6 in Rückstand lag, betrieben Caron (84.') und Amri (86.') noch Ergebniskosmetik.



Spektakulär lief auch die Partie in Niederkorn ab. In der ersten Hälfte fielen innerhalb von 15 Minuten vier Treffer. Die Gäste aus Mondorf gingen zunächst durch Crnomut (21.') und Touré (26.') in Führung, doch Olivier Thill (31.') und Karapetian (34.') glichen innerhalb kürzester Zeit aus. In der 55.' sorgte Sébastien Thill für den so wichtigen 3:2-Endstand.



F91 lässt Punkte liegen



Progrès hat damit nämlich wieder die alleinige Tabellenführung übernommen, da F91 bei RFCU Lëtzebuerg nicht über ein 1:1 hinauskam. Der ehemalige Düdelinger da Mota brachte das Heimteam in der 11.' in Führung, Mélisse glich in der 39.' aus.



Überraschend musste sich Jeunesse in Rosport geschlagen geben. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer von Kurz glich David Soares aus (39.'). In der 61.' erhöhte Kurz wieder auf 2:1, und nachdem Jeunesse-Spieler Portier die Gelb-Rote Karte sah (80.') und Hartmann nur eine Minute später auf 3:1 erhöhte, war die Partie entschieden.

Bei Rosports 3:1-Sieg gegen Jeunesse erzielte Daniel Kurz (r.), hier gegen Arsène Menessou, zwei Treffer.

Foto: Yann Hellers

Hostert musste gegen Titus Petingen ein spätes 2:2-Unentschieden akzeptieren. Durch Tore von Drif (56.') und Denis Stumpf (60') drehte das Heimteam die Partie, in der Petingens Cissé bereits nach sieben Minuten den Führungstreffer erzielte. Derselbe Spieler glich in der 5.' der Nachspielzeit per Handelfmeter aus.



Strassen besiegte US Esch mit 2:1, nachdem Schulz (17.') und Pedro dos Santos (59.') eine komfortable Führung herstellten. Médri (61.') gelang nur noch der Anschlusstreffer.



Bereits am Samstag spielten Rodange und RM Hamm Benfica in einer spektakulären und hektischen Partie 2:2 unentschieden.