Sparta zieht in die Titelgruppe ein

Bob HEMMEN In der Total League fiel am letzten Spieltag der Normalrunde die Entscheidung, ob sich die Musel Pikes oder Sparta für die Titelgruppe qualifizieren würde. Am Ende durften die Bartringer jubeln.

Die Musel Pikes hatten es am Samstagabend selbst in der Hand. Ein Sieg gegen Amicale hätte Kox und Co. gereicht, um in die Titelgruppe einzuziehen. Obwohl die Moselaner kämpften, mussten sie sich am Ende mit 76:78 geschlagen geben.

Sparta gewann vor heimischer Kulisse gegen T71 (85:70) und qualifizierte sich somit für die Titelgruppe.

Résidence kassierte eine 88:89-Heimniederlage gegen Arantia, Kordall unterlag Basket Esch (78:93) und Etzella besiegte Racing mit 93:83.

Jean Kox konnte die Niederlage der Moselaner gegen Pitt Koster (r.) und Co. nicht verhindern. Foto: Fernand Konnen

Etzella überholt Basket Esch bei den Frauen



Bei den Frauen steht die Titelgruppe ebenfalls fest. Etzella sorgte am letzten Spieltag gegen Contern beim 85:72-Sieg für eine Überraschung und überholte Basket Esch in der Tabelle. Schulté und Co. mussten sich Gréngewald auswärts mit 75:83 geschlagen geben.



Sparta hatte zu Hause beim 63:84 gegen T71 keine Chance. Résidence sicherte sich beim 103:81-Erfolg gegen Wiltz den zweiten Saisonsieg. In Stadtbredimus setzte sich Amicale gegen die Musel Pikes mit 79:70 durch.