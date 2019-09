Sparta hat sich von US-Amerikaner Jalen Henry getrennt und bereits einen neuen Profi gefunden. Ein alter Bekannter verstärkt die Bartringer.

Sparta: Robinson ersetzt Henry

Sparta und US-Amerikaner Jalen Henry gehen getrennte Wege. Stattdessen wird Titus Robinson in der anstehenden Spielzeit für die Mannschaft von Trainer Kevin Magdowski auflaufen. Der 29-Jährige spielte bereits von 2016 bis 2018 für Bartringen.

Er gilt als Wunschspieler des Coaches. Für Sparta beginnt die neue Saison in der Total League am 28. September mit einem Auswärtsspiel in Düdelingen.