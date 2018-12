Sparta will unbedingt in die Titelgruppe. Nun hat der Verein einen neuen US-Amerikaner verpflichtet.

Sparta holt neuen Profi

Sparta hat auf die zuletzt schlechten Resultate reagiert und laut LW-Informationen einen neuen Profi geholt. Tre'Darius McCallum, der für die Windy City Bulls gespielt hat, verstärkt das Team.



Der 23-Jährige ist 2,01 m groß und erzielte in der G-League in durchschnittlichen 14,3 Minuten pro Partie 6,4 Punkte. In Bartringen soll er Mike Best ersetzen, der erst Ende Oktober zum Erstligisten kam. Sparta rutschte am Samstag nach der Niederlage gegen Arantia auf Platz sieben und könnte die Titelgruppe verpassen.



Am Freitag (20.45 Uhr) trifft das Team von Trainer Kevin Magdowski zu Hause auf Kordall.