Basketball

Sparta-Frauen gewinnen Halbfinal-Krimi

Bob HEMMEN Bartringen steht im Endspiel des Basketballpokals. Die Entscheidung im Halbfinale gegen Contern fällt erst in der Verlängerung.

Bartringens Frauen haben das Endspiel des Basketballpokals erreicht. Im ersten Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Feyder am Samstag im Gymnase der Coque nach Verlängerung mit 69:66 gegen Contern durch.

Sparta startete besser in die Partie und führte zur Halbzeit mit 34:24. Jovana Jaksic kam bis zum Seitenwechsel auf 16 Zähler. Doch Contern gab nicht auf und kämpfte sich im dritten Viertel zurück ins Spiel. Vor den letzten zehn Minuten führten die Bartringerinnen nur noch mit 43:39.

Francesca Wurtz erzielte 24 Punkte. Foto: Ben Majerus

Contern übernahm im vierten Durchgang erstmals die Führung. In der Schlussphase wurde es richtig spannend. Francesca Wurtz verwandelte einen wichtigen Dreier zum 56:53, Sparta glich die Begegnung aber 1,8 Sekunden vor Schluss aus, weil Jaksic drei Freiwürfe verwandelte. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung.

Dort brachte Mia Hagen Sparta in der letzten Minute auf die Siegerstraße. Lou Mathieu konnte noch einmal auf 66:67 verkürzen. Doch die Bartringerinnen um Topscorerin Jaksic (39 Punkte) setzten sich durch.

Im zweiten Halbfinale des Frauenpokals treffen T71 und Gréngewald am Sonntag (15 Uhr) aufeinander. Bei den Männern kommt es am Samstag ab 20.15 Uhr zum Duell zwischen Etzella und Gréngewald. Düdelingen misst sich am Sonntag (17.30 Uhr) mit Basket Esch.

