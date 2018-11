Am Samstagabend stand der zehnte Spieltag in der Total League auf dem Programm. Sparta bezwang dabei Racing und sicherte sich zwei wichtige Punkte im Kampf um einen Platz in der Titelgruppe.

Sparta feiert wichtigen Sieg

(LB). - Spannender als erwartet gestaltete sich die Auswärtspartie von Landesmeister Amicale beim Aufsteiger Kordall. Der Außenseiter führte in der gesamten zweiten Halbzeit, ehe Amicale die Begegnung in den letzten zwei Minuten doch noch drehte, um sich am Ende mit 87:83 durchzusetzen.

Einen Start-Ziel-Sieg gelang Sparta gegen Racing. Beim 92:84-Erfolg lagen die Gäste zu keinem Zeitpunkt in Führung. Durch den Sieg festigte Sparta seinen sechsten Tabellenplatz, der zum Einzug in die Titelgruppe reichen würde.

Mit einer Veränderung im Kader ging T71 in das Heimspiel gegen die Musel Pikes. Logwood kam anstelle von Crumpton als zweiter Profispieler zum Einsatz. Die Hausherren ließen in der Partie nichts anbrennen und setzten sich deutlich mit 101:73 durch. T71 hatte gegen weiterhin stark einsatzgeschwächte Musel Pikes den deutlich breiteren Kader und rotierte viel, ohne dass es zu einem Bruch im Spiel kam.

Am Sonntag spielt zum Abschluss des zehnten Spieltags der Tabellenführer aus Ettelbrück in Walferdingen. In der zweiten Sonntagspartie tritt Basket Esch in eigener Halle gegen Arantia an.