Vor dem letzten Spieltag haben sich mehrere Bartringer mit dem Corona-Virus infiziert. Das Duell mit Résidence kann nicht am Samstag stattfinden.

Sparta-Basketballer bis nächste Woche in Quarantäne

Bob HEMMEN Vor dem letzten Spieltag haben sich mehrere Bartringer mit dem Corona-Virus infiziert. Das Duell mit Résidence kann nicht am Samstag stattfinden.

Das letzte Spiel von Pitt Kosters Karriere sowie die letzte Begegnung von Philippe Arendt im Sparta-Trikot: Die Bartringer freuten sich auf das für Samstag geplante Duell mit Résidence. Nach drei positiven Corona-Tests ist die Stimmung im Sparta-Lager nun deutlich schlechter.

"Luxemburger Wort" startet Basketball-Podcast Ab dem 26. Mai diskutiert Sportjournalist Bob Hemmen bei "And One - De Basketpodcast" mit Gästen über Sport und andere Themen.

Die komplette Mannschaft befindet sich bis Dienstag in Quarantäne, wann und ob die Begegnung gegen Résidence nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die Walferdinger müssen am kommenden Dienstag (20 Uhr) ein Nachholspiel gegen T71 bestreiten, die Play-offs sollen vier Tage später beginnen.

Musel Pikes müssen abwarten

Für diese haben sich zwar weder Sparta noch die Musel Pikes qualifiziert, doch auch die Moselaner sind derzeit vom Virus geplagt. Erst am Freitagabend wird feststehen, ob Jean Kox und Co. am Samstag (18.30 Uhr) gegen Amicale spielen können.

Die Schnelltests werden mit Spannung erwartet, denn zuletzt wurde auch ein Spieler der Musel Pikes positiv getestet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.