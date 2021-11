In der BGL Ligue gibt es am Sonntag einige deutliche Siege, in den Spitzenspielen ist bis zum Schluss alles offen.

BGL Ligue

Spannung bis zum Schluss im Escher Derby und im Spitzenspiel

Bob HEMMEN In der BGL Ligue gibt es am Sonntag einige deutliche Siege, in den Spitzenspielen ist bis zum Schluss alles offen.

Der zwölfte Spieltag der BGL Ligue wurde komplett am Sonntag ausgetragen. Während die Duelle zwischen F91 und Strassen sowie Jeunesse und Fola im Fokus standen, war es auch auf einigen anderen Plätzen bis zum Schluss spannend.

Beim Escher Derby sahen die Zuschauer eine ereignisreiche erste Halbzeit mit vier Treffern. In der 77.' traf Jeunesse-Stürmer Moussa Maazou zum 3:2. Weil Folas Mirza Mustafic in der 90.+.1' den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte, wurden die Punkte allerdings geteilt.

In der Spitzenbegegnung gab es ebenfalls keinen Sieger. Tabellenführer F91 und Verfolger Wiltz trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Cédric Cossou (l.) und Strassen trotzen Mehdi Kirch und den Düdelingern immerhin einen Punkt ab. Foto: Christian Kemp

Hesperingen setzte sich dank drei Treffern von Dominik Stolz mit 3:2 in Wiltz durch. Racing behauptete sich gegen Differdingen mit 3:1.

Erster Sieg für Rodange

Rodange feierte einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim neuen Schlusslicht RM Hamm Benfica. Für Rodange war es der erste Dreier der Saison.

Jeff Strasser: "Ich habe mir nichts vorzuwerfen" Jeunesse-Trainer Jeff Strasser spricht vor dem Derby gegen Fola über die Pause, seine Rote Karte gegen Rosport und die Probleme des Teams.

Jordy Soladio führte Rosport in Hostert mit drei Treffern zu einem 3:1-Erfolg. Die Union Titus Petingen hatte gegen Ettelbrück keine Probleme und gewann mit 4:1.

Niederkorn drehte das Spiel gegen Mondorf in der Schlussphase. Der FC Progrès siegte mit 3:1. Antonio Luisi traf doppelt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.