Spanien-Rundfahrt

Starker Geniets fährt in die Top Ten

Der Luxemburger Radprofi überzeugt auf der 14. Vuelta-Etappe. Derweil verteidigt ein Norweger das Rote Trikot.

(SID) - Der norwegische Radprofi Odd Christian Eiking (Intermarché) hat das Rote Trikot auf der schwierigen 14. Etappe der Vuelta erfolgreich verteidigt. Der 26-Jährige kam nach dem 20 km langen Schlussanstieg nach 165,7 km als 30. am Pico Villuercas an. Sein Vorsprung auf den Franzosen Guillaume Martin (Cofidis) beträgt noch 54 Sekunden, Titelverteidiger Primoz Roglic (SLO/Jumbo) verkürzte den Rückstand als Dritter im Gesamtklassement um 20 Sekunden auf 1'36''.

Den Tagessieg als Solist feierte der Franzose Romain Bardet (DSM). Der 30-Jährige rollte mit 44 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Jesus Herrada (Cofidis) ins Ziel. Durch den Erfolg eroberte Bardet zudem das Bergtrikot.

Ebenfalls erfolgreich zeigte sich der Luxemburger Kevin Geniets (Groupama), der auf dem 14. Teilstück in die Top Ten fuhr. Als Achter hatte der 24 Jahre alte Landesmeister nur 1'46'' Rückstand auf den Etappensieger. In der Gesamtwertung verbesserte er sich damit um 30 Plätze auf Rang 94 (auf 1.48'05''). Alex Kirsch (Trek) ist 147. (2.23'45''), am Samstag fuhr er als 130. ins Ziel (29'34'').

Auf der 15. Etappe der Spanien-Rundfahrt erwartet das Peloton am Sonntag eine noch größere Herausforderung. Auf den 197,5 km von Navalmoral de la Mata nach El Barraco muss das Fahrerfeld zwei Anstiege der ersten Kategorie, eine der zweiten und einen der dritten Kategorie bewältigen.

Kevin Geniets klettert in der Gesamtwertung. Foto: Serge Waldbillig / LW-Archiv





