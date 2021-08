Der Topfavorit aus Slowenien strauchelt bei der Vuelta und muss die Gesamtführung abgeben. Die Luxemburger landen am Ende des Feldes.

Spanien-Rundfahrt

Roglic stürzt und verliert Rotes Trikot

Der Topfavorit aus Slowenien strauchelt bei der Vuelta und muss die Gesamtführung abgeben. Die Luxemburger landen am Ende des Feldes.

Das Rote Trikot verloren und auf der Abfahrt auch noch gestürzt: Für den bislang so souveränen Topfavoriten Primoz Roglic (Jumbo) ist die zehnte Etappe der 76. Spanien-Rundfahrt völlig enttäuschend zu Ende gegangen. Der Slowene verlor am Dienstag die Gesamtführung an den unbekannten Norweger Odd Christian Eiking (Intermarché).

Der 26 Jahre alte Außenseiter, der gerade einmal drei Siege als Radprofi auf dem Konto hat, fuhr als Mitglied einer Ausreißergruppe rund elfeinhalb Minuten Vorsprung auf Roglic heraus und übernahm damit den ersten Platz. Seinen zweiten Etappensieg feierte der Australier Michael Storer (DSM).

Warum die Zeit von Geniets und Kirsch noch kommt Zwölf Etappen bleiben in Spanien zu fahren. Bislang fahren Kevin Geniets und Alex Kirsch eher diskret. Das wird sich noch ändern.

Doch damit nicht genug für Roglic: Nachdem sich der Slowene am letzten Berg von seinen Konkurrenten abgesetzt hatte, riskierte er auf der Abfahrt zu viel und kam zu Fall. Der 31-Jährige konnte die Fahrt aber mit Schürfwunden fortsetzen und erreichte das Ziel an der Seite der Mitfavoriten. Eiking liegt nun 58 Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin (Cofidis) und 2'17'' vor Roglic, der allerdings weiter gute Chancen auf seinen dritten Vuelta-Sieg in Serie hat.

Die beiden Luxemburger spielten keine große Rolle. Alex Kirsch (Trek) fuhr mit einem Rückstand von 21'41'' auf Rang 93, Kevin Geniets (Groupama) wurde 166. (auf 25'31'').

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.