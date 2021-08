Einen Tag nach seinem Sturz freut sich Primoz Roglic bei der Vuelta über seinen zweiten Etappensieg.

Spanien-Rundfahrt

Primoz Roglic meldet sich zurück

Einen Tag nach seinem Sturz freut sich Primoz Roglic bei der Vuelta über seinen zweiten Etappensieg.

(sid/bob) - Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo) hat sich einen Tag nach dem Verlust des Roten Trikots bärenstark bei der Vuelta zurückgemeldet.

Der slowenische Olympiasieger im Zeitfahren, der am Vortag die Gesamtführung verloren hatte und obendrein gestürzt war, triumphierte auf dem schweren elften Teilabschnitt von Antequera nach Valdepenas de Jaen und holte damit seinen zweiten Tagessieg bei der 76. Spanien-Rundfahrt.

Roglic stürzt und verliert Rotes Trikot Der Topfavorit aus Slowenien strauchelt bei der Vuelta und muss die Gesamtführung abgeben. Die Luxemburger landen am Ende des Feldes.

Im Kampf um Rot verkürzte der in der Gesamtwertung weiter auf Rang drei liegende Roglic seinen Rückstand auf Odd Christian Eiking (Intermarché) auf 1'56''. Der Norweger war am Dienstag völlig überraschend an die Spitze des Gesamtklassements gefahren.

Roglic setzte am Mittwoch auf dem letzten von 133,6 Kilometern mit teilweise mehr als 20 Prozent Steigung an und holte den lange Führenden Magnus Cort Nielsen (DK/Education First) noch ein. Zweiter wurde der Spanier Enric Mas (Movistar), der im Gesamtklassement wenige Sekunden auf Roglic verlor, vor Miguel Angel Lopez (COL/Movistar).

Warum die Zeit von Geniets und Kirsch noch kommt Zwölf Etappen bleiben in Spanien zu fahren. Bislang fahren Kevin Geniets und Alex Kirsch eher diskret. Das wird sich noch ändern.

Weiter auf Kurs

Roglic liegt damit trotz der Komplikationen von Dienstag weiter auf Kurs: Eiking dürfte dem 31 Jahre alten Jumbo-Kapitän in den verbleibenden eineinhalb Wochen bis zum abschließenden Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela nicht gefährlich werden. Zweiter in der Gesamtführung ist der Franzose Guillaume Martin (Cofidis/auf 58'').

Kevin Geniets (Groupama) fuhr am Mittwoch als 52. (auf 3'38'') ins Ziel, Alex Kirsch (Trek) beendete das Rennen auf Platz 167 (14'07'').

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.