Spanien-Rundfahrt

Majka gewinnt nach langer Soloflucht

Auf der 15. Vuelta-Etappe triumphiert der Pole Rafal Majka nach fast 200 Kilometern. Das Rote Trikot bleibt in norwegischer Hand.

(SID) - Der norwegische Radprofi Odd Christian Eiking (Intermarché) hat auch auf der 15. Etappe der Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigt. Eiking erreichte das Ziel gestern mit der Gruppe der Favoriten.

Der Außenseiter hatte das Rote Trikot nach der zehnten Etappe vom zweifachen Gesamtsieger Primoz Roglic (Jumbo) übernommen. Der Slowene ist mit 1'36'' Rückstand weiterhin Dritter, Rang zwei belegt 54 Sekunden hinter Eiking der Franzose Guillaume Martin (Cofidis). Den Tagessieg holte sich nach 197,5 km von Navalmoral de la Mata nach El Barraco der Pole Rafal Majka (UAE) nach einer langen Soloflucht.

Alex Kirsch (Trek) fuhr mit einem Rückstand von 23'04'' auf Rang 88, Kevin Geniets (Groupama/auf 29'02'') wurde 116. Vier Bergwertungen, darunter zwei der ersten Kategorie, waren auf dem Teilstück zu bewältigen.

Nach dem Ruhetag am Montag wird die Spanien-Rundfahrt 2021 am Dienstag mit dem 16. Teilstück von Laredo nach Santa Cruz de Bezana fortgesetzt. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.

