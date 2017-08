(jg) - Tomasz Marczynski (PL/Lotto-Soudal) hat die sechste Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich nach 204,4 km und fünf mittelschweren Bergwertungen zwischen Villarreal und Sagunt im Sprint einer dreiköpfigen Ausreißergruppe vor seinem Landsmann Pawel Poljanski (Bora) und Enric Mas (E/Quick-Step) durch.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der vierfache Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (GB/Sky) erfolgreich, der in der ersten Verfolgergruppe ins Ziel kam. Der Sky-Kapitän, der bereits drei Mal Zweiter bei der Spanien-Rundfahrt war und auf seinen ersten Gesamterfolg drängt, führt nun mit elf Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Esteban Chaves (Orica).



Der als Gesamtzweiter hinter Froome an den Start der sechsten Etappe gegangene Tejay van Garderen (USA/BMC) verlor nach zwei Stürzen und einem Defekt Zeit und seinen Rang. Er ist nun hinter Nicolas Roche (IRL/BMC/13'') Vierter, dies 27'' hinter Froome.



Wie am Vortag hatte Altmeister Alberto Contador (E/Trek), der das letzte Rennen seiner Karriere bestreitet, auf dem mit fünf Steigungen gespickten Parcours attackiert. Er hatte sich dafür den letzten Berg ausgesucht. Aber Froome, der seine erste Vuelta gewinnen will, passte auf und hielt den 34 Jahre alten Spanier in Schach.

Jungels angriffslustig



Bob Jungels gehörte am Donnerstag auch zu den Animateuren des Tages. Früh hatte sich eine 34-köpfige Ausreißergruppe aus dem Peloton gelöst. Der Quick-Step-Profi war vorne dabei und setzte sich später gar zusammen mit Maxime Monfort (B/Lotto-Soudal) an der Spitze ab. Knapp eine Minute Vorsprung konnte das Duo auf die Verfolger herausfahren, doch 65 km vor dem Ziel war die große Gruppe wieder beisammen. Am Puerto del Garbi (2. Kat), rund 40 km vor dem Ziel, musste Jungels dann abreißen lassen, während sich Marczynski, Mas und Poljanski vorne halten konnten und Contador das Peloton um die Favoriten zum Explodieren brachte. Das Ziel in Sagunt erreichte Jungels als 76. mit einem Rückstand von 10'36''. In der Gesamtwertung ist Jungels nun 51., dies mit einem Rückstand von 20'15''.

Die siebte Etappe führt am Freitag über 207 km von Lliria nach Cuenca ins Landesinnere. Kurz vor dem Ziel in der Region steht eine Bergwertung der dritten Kategorie an, die wohl einen Massensprint verhindern wird.