Fabio Jakobsen ist ein Jahr nach seinem schweren Sturz nicht aufzuhalten. Der Niederländer gewinnt seine zweite Etappe bei der Vuelta.

Spanien-Rundfahrt

Fabio Jakobsen setzt Traum-Comeback fort

Fabio Jakobsen ist ein Jahr nach seinem schweren Sturz nicht aufzuhalten. Der Niederländer gewinnt seine zweite Etappe bei der Vuelta.

(sid/bob) - Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen hat sein märchenhaftes Comeback fortgesetzt und seine zweite Etappe bei der 76. Spanien-Rundfahrt gewonnen.

Der 24-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step, der im Vorjahr einen schweren Sturz in Polen nur knapp überlebt hatte, gewann am Samstag im Massensprint nach 173,7 km in La Manga del Mar Menor an der Mittelmeerküste vor dem Italiener Alberto Dainese (DSM) und dem Belgier Jasper Philipsen (Alpecin).

Alex Kirsch (Trek) fuhr als 132. (auf 30'') ins Ziel, Landsmann Kevin Geniets (Groupama) landete am Samstag auf Rang 141 (1'41'').

Erster großer Sieg nach Horrorsturz für Jakobsen Nach vielen schweren Monaten ist Fabio Jakobsen zurück auf der ganz großen Radsportbühne.

Für Jakobsen, der in einem hektischen Finale wieder erstaunlich mutig agierte, war es der insgesamt vierte Tagessieg bei einer Vuelta.

Die ersten beiden hatte Jakobsen 2019 gefeiert, bevor er im August 2020 bei der Polen-Rundfahrt in einem Massensprint schwer verunglückte und sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog.

Durch den Erfolg am Samstag übernahm Jakobsen, der seit April wieder Rennen fährt, das grüne Punkte-Trikot.

Primoz Roglic verteidigt die Gesamtführung. Foto: AFP

Das Rote Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo) mit acht Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Felix Großschartner (Bora).

Roglic ist am Sonntag gefordert, wenn die neunte Etappe über 188,8 km mit der schweren Bergankunft auf dem Alto de Velefique nördlich von Almeria endet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.