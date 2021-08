Cort Nielsen siegt, Roglic stürzt

Tour de France 2018 Erst die Alpen, dann die Pyrenäen

Am Dienstag um 11.30 Uhr lüften die Tour-Verantwortlichen das Geheimnis um die Streckenführung der Frankreich-Rundfahrt 2018. Die Anzeichen verdichten sich, dass es im Uhrzeigersinn durch Frankreich geht. Von der Vendée in die Bretagne, dann vom Norden in die Alpen und zum Schluss erst in die Pyrenäen.