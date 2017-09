(sid) - Christopher Froome (GB/Sky) hat sein erstes Doublé aus Tour- und Vuelta-Gesamtsieg praktisch sicher, Spaniens Radlegende Alberto Contador gelang am Samstag am brutalen Alto de L'Angliru ein perfekter Karriereausklang. Während Froome auch auf der vorletzten Etappe der 72. Spanien-Rundfahrt alles unter Kontrolle hatte und als Tagesdritter seinen Vorsprung im Klassement nochmals ausbaute, siegte Contador nach 117,5 km auf der letzten Bergetappe seiner Laufbahn in beeindruckender Manier.

Der Brite Froome darf am Sonntag zum ersten Mal in seiner Laufbahn die abschließende Vuelta-Triumphfahrt nach Madrid genießen. Der 32 Jahre alte Kapitän des Teams Sky war auf dem entscheidenden Abschnitt nicht zu gefährden und vergrößerte den Abstand auf seinen härtester Verfolger Vincenzo Nibali (I/Bahrain) auf 2'15''. Gesamtdritter wird der Russe Ilnur Zakarin (RUS/Katusha), der seinen Podiumsplatz knapp vor Contador behauptete.

Froome: "Ein unglaubliches Gefühl"



"Ich hätte mich auf keine bessere Art verabschieden können, als auf dem Alto de l'Angliru im letzten Anstieg meiner Karriere zu gewinnen. Ich habe wirklich alles gegeben", sagte Contador nach der Königsetappe. Froome meinte: "Das Doublé aus Tour und Vuelta zu schaffen, ist ein unglaubliches Gefühl. Das war vielleicht die härteste große Rundfahrt, die ich je gefahren bin."

Contador, der Profi aus dem Team Trek-Segafredo, riskierte in seinem letzten bedeutenden Rennen noch einmal alles und brachte den Etappensieg unter Aufbietung aller Kraftreserven mit 17'' Vorsprung ins Ziel. "El Pistolero" Contador holte zugleich den ersten spanischen Tageserfolg dieser Vuelta.

Am Sonntag wird es auf den 117,6 km nach Madrid keine Attacken auf den Führenden mehr geben. Nach dem standesgemäßen Defilee auf dem Schlussabschnitt ist mit einer Sprintankunft zu rechnen, danach wird der Gesamtsieger auf der Plaza Cibeles geehrt.

Froome ist der dritte Profi, dem der Doppelschlag bei Tour und Vuelta in einem Jahr gelingt. 1963 hatte der Franzose Jacques Anquetil, 1978 dessen Landsmann Bernard Hinault beide Rundfahrten gewonnen.



Bob Jungels (Quick-Step) erreichte das Ziel auf der vorletzten Etappe als 85. (auf 19'26''). In der Gesamtwertung liegt der 24-Jährige vor dem letzten Abschnitt an Position 43 (auf 1.57'19'').