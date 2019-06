Spaniens Nachwuchsfußballer haben sich mit einem Sieg gegen Deutschland den EM-Titel gesichert. Ein spätes Tor des Titelverteidigers reicht nicht mehr.

Spanien ist U21-Europameister

(dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den dritten Europameister-Titel verpasst. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz verlor am Sonntagabend das Finale in Udine mit 1:2 gegen Spanien und schaffte es damit nicht, als erste deutsche U21 ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.



In einem hochklassigen und intensiven Endspiel sorgten Ruiz (7.') und mitten in einer deutschen Drangphase Olmo (69.') für den fünften Sieg der spanischen Nachwuchsauswahl bei einer Fußball-Europameisterschaft. Amiri sorgte mit seinem späten Anschluss für noch mehr Nervenkitzel in der Schlussphase (88.').



Luca Waldschmidt (l.) und Marco Richter können es nicht fassen. Foto: dpa