Beim Testspiel auf Malta gewinnt die FLF-Auswahl in letzter Minute. Zuvor war die Mannschaft vergeblich gegen ein Abwehrbollwerk angerannt.

Spätes Tor lässt Luxemburg jubeln

Der Test ist in letzter Minute gelungen. Im Freundschafts-Länderspiel auf Malta hat Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages erzielte da Mota in der Nachspielzeit.

Im spärlich gefüllten Nationalstadion in Ta'Quali war der mit Trommeln und Trompeten bewaffnete maltesische Fanblock für die Stimmung zuständig, während die Mannschaft von Luc Holtz von der ersten Minute an das Spiel machte.

Viel Ballbesitz

Bereits kurz nach dem Anpfiff ergab sich eine erste Einschlussmöglichkeit für Luxemburg im Strafraum, doch Schlussmann Hogg entschärfte den Versuch sehenswert. Den kurioseren Anblick bot allerdings Maltas Trainer Tom Saintfiet, der in seiner Coachingzone zeitweise mit einem Regenschirm unterwegs war.

Viel mehr als Ballbesitz gelang der FLF-Auswahl in der ersten Halbzeit nicht. Zu oft spielten sich Martins, Thill und Co. den Ball vor dem Strafraum hin und her, ohne dass ihnen der entscheidende Pass glückte.

Besonders auffällig agierte Kapitän Jans, der auf seiner rechten Seite für viel Bewegung sorgte. Es war der Mannschaft anzumerken, dass sie sich in der Rolle des spielbestimmenden Teams gegen einen tief stehenden Gegner schwertat.

Hälfte zwei bot das selbe Bild: Luxemburg rannte an, während sich die Malteser beherzt in jeden Schuss warfen. Die Hausherren taten dies bis kurz vor dem Ende erfolgreich. Doch nach dem siebten Eckball für die FLF-Auswahl klingelte es endlich, als der eingewechselte da Mota seine Mannschaft per Abstauber erlöste (90. + 1.').

