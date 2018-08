Der FC Progrès ist in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League ausgeschieden. Wenige Sekunden vor dem Ende wehrte der russische Gegner eine Verlängerung ab.

Später Schock für den FC Progrès

Daniel WAMPACH

Der FC Progrès ist nicht mehr in der Qualifikation zur Europa League vertreten. Ein 2:2 gegen den FC Ufa in Oberkorn reichte nicht zum Einzug in die Play-offs. Im Hinspiel hatte sich der russische Gegner mit 2:1 durchgesetzt.



Die Zuschauer hatten sich eigentlich schon auf die Verlängerung eingestellt. 2:1 stand es für die Niederkorner. Es liefen die letzten Sekunden der dreiminütigen Nachspielzeit, als dem Gegner in Person von Paurevic doch noch die Entscheidung gelang.

Dabei startete der FC Progrès perfekt in die Partie. Nach einem Eigentor von Alikin gingen die Niederkorner schon nach zwei Minuten in Führung. Paurevic glich allerdings kurz nach der Pause (51.') aus, doch de Almeida brachte die Gastgeber in der 72.' wieder in Führung.