Souveräner Auftakt von Minella

David THINNES Mandy Minella hat sich ohne Probleme in die zweite Runde der Qualifikation bei den US Open gespielt. Jetzt darf die Luxemburgerin in einem frisch renovierten Stadion antreten.

6:1 und 6:3 besiegte Mandy Minella (Weltranglistenposition: 144) in Runde eins der Qualifikation der US Open in New York Dejana Radanovic (SER/195). Es war der zehnte Sieg in den vergangenen zwölf Spielen der Luxemburgerin. Ihre Chance diese Statistik zu verbessern hat Minella in der Nacht zu Freitag (viertes Spiel nach 17 Uhr Luxemburger Zeit). Hier trifft sie auf die Nummer 32 der Setzliste, Anna Kalinskaya (RUS/143). Es ist das erste Duell zwischen den beiden Spielerinnen. Und das Duo hat die Ehre im neu renovierten Louis-Armstrong-Stadion anzutreten, das erst am Mittwoch offiziell eingeweiht wurde ...