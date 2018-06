Brasilien und die Schweiz haben bei der WM in Russland das Achtelfinale erreicht. Neymar und Co. setzten sich durch, der Schweiz reichte ein Unentschieden.

Souveräne Brasilianer

(sid) - Brasilien steht als Gruppensieger im Achtelfinale der Fußball-WM in Russland. Am dritten Vorrundenspieltag der Gruppe E kam die Selecao in Moskau gegen Serbien zu einem 2:0. Paulinho (36.') und Thiago Silva (68.') erzielten die brasilianischen Tore.

Damit trifft Brasilien in der ersten K.-o.-Runde als Gruppensieger am Montag (16 Uhr) auf Mexiko, den Zweiten der Gruppe E.







Mit einer glanzlosen Leistung hat die Schweiz ebenfalls das Achtelfinale erreicht und trifft dort auf Schweden. Die Eidgenossen trennten sich am Mittwoch im letzten Gruppenspiel 2:2 vom bereits zuvor ausgeschiedenen Costa Rica.



Vor 43 319 Zuschauern brachte Blerim Dzemaili die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic in der 31.' mit einem Gewaltschuss in Führung, Josip Drmic erzielte den zweiten Treffer (88.'). Kendall Waston (56.') und Bryan Ruiz (90. + 3.', Foulelfmeter) trafen für die Lateinamerikaner.

Nach den tagelangen Debatten um den umstrittenen Doppeladler-Torjubel in der Partie gegen Serbien wirkten die Schweizer zeitweise unkonzentriert und waren defensiv anfällig.